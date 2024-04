Fa una spesa da 2mila euro all'Esselunga ed esce dall'entrata del supermercato per non pagare

È una spesa da record, da oltre 2mila euro, quella fatta da un 22enne romeno lo scorso 2 aprile all'Esselunga di Saronno, in provincia di Varese. Comprendeva vari prodotti: dalle lamette agli spazzolini, dai rasoi fino ai prodotti alimentari. Peccato però che, una volta scelti i prodotti, abbia scelto di andar via senza pagare. Il giovane ha provato quindi uscire dall'entrata del supermercato con le due buste della spesa piene.

Bloccato in prima battuta dalla vigilanza del negozio, è stato poi fermato dai carabinieri. Il ragazzo, un senza fissa dimora, avrebbe detto agli inquirenti di avere una moglie e due figli da mantenere in Romania. Giudicato per direttissima, ne è stato quindi convalidato l'arresto.