Il malore in strada e la corsa in ospedale, giallo sulla morte di un 29enne

È morto improvvisamente, accasciandosi in strada, mentre con gli amici partecipava a una festa patronale. Choc a Potenza per la morte del 29enne Saverio Basilio. Il ragazzo sabato sera era all'esterno di un locale nel centro storico della città quando si è sentito male. I soccorsi sono stati vani e il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale San Carlo. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l'autopsia.

Il giovane era originario di Tolve e il sindaco Pasquale Pepe ha annunciato che il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. "La comunità di Tolve - scrive sui social il primo cittadino - è sconcertata e affranta per quanto accaduto a Saverio Basilio, e si unisce al dolore dei suoi cari. Saverio, si sappia, era un ragazzo perbene, appartenente a una famiglia perbene, solare, socievole, disponibile, impegnato nel lavoro e amante dello sport".

Anche il sindaco di Potenza, Mario Guarente, è intervenuto sulla vicenda. "Il Comune di Potenza esprime vicinanza e le proprie condoglianze alla famiglia del giovane prematuramente scomparso e invita al rispetto delle persone che vivono questo lutto, del lavoro delle autorità e degli inquirenti a cui, esclusivamente, è affidato il compito di fare chiarezza sulle cause del decesso".

Continua a leggere su Today.it...