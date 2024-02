Scarafaggio nel cibo della mensa scolastica: scatta la denuncia ai Nas

Choc alla mensa della scuola: trovato uno scarafaggio nel cibo dei bambini. È successo a Palermo in una scuola dell’infanzia. La pietanza in cui è stata trovata la blatta era stata preparata da un'azienda esterna che ha vinto un bando pubblico. La denuncia arriva dal deputato regionale di Sud chiama Nord (ScN), Ismaele La Vardera, con tanto di foto su Facebook.

"Mi chiedo come possa accadere una cosa simile: si tratta di bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e sulla quale il Comune deve vigilare. Ho saputo che la scuola ha scritto al comune di Palermo e gli operatori non hanno servito il cibo, ma il dato è preoccupante. Per questo motivo quando ho saputo la notizia ho denunciato tutto immediatamente ai carabinieri del Nas".

Si tratta di un fatto gravissimo dichiara la consigliera comunale di Oso, Giulia Argiroffi. "Nella prossima seduta del consiglio comunale affronterò la cosa, chiedendo sia al sindaco che all'assessore Tamajo risposte sui provvedimenti che prenderanno".