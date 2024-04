Lite tra condomini, spunta una pistola: spara e uccide il vicino

Una banale lite condominiale è finita nel sangue. Succede a Parete, in provincia di Caserta. Come riporta CasertaNews, il fatto è accaduto poco prima delle 16 di oggi, sabato 13 aprile, in una palazzina al civico numero 1 di via 2 Agosto. Da quanto si apprende, un uomo di 60 anni è stato ucciso da un altro inquilino dello stesso stabile a colpi di pistola. Almeno 3 i colpi esplosi che non hanno lasciato scampo alla vittima. Inutili i soccorsi. Il 60enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aversa che hanno fermato e condotto in caserma il killer, un uomo di 74 anni. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. A quanto pare il movente sarebbe legato a screzi condominiali tra i due vicini.