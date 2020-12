Speculava su mascherine e gel igienizzanti: rincari fino al 400% in più

La scoperta della Guardia di Finanza di Reggio Emilia in un’azienda che vende all’ingrosso prodotti per la pulizia. Denuncia il legale rappresentante

Prezzi di vendita di mascherine e gel igienizzanti fino al 400% in più. È quello che hanno scoperto le Fiamme Gialle di Reggio Emilia nell’ambito di alcuni controlli mirati all’emergenza sanitaria da Covid in corso. A mettere in atto tale pratica commerciale scorretta una società che vende all’ingrosso prodotti per la pulizia.

La Guardia di Finanza della tenenza di Correggio ha denunciato il rappresentante legale della società, con l’accusa di “manovre speculative su merci”. L’articolo 501-bis del codice penale punisce questo tipo di reati con la reclusione fino a tre anni e in più è prevista anche una multa di 325.822 euro e in caso di condanna l’interdizione dai pubblici uffici.

Mascherine e gel, prezzi fino al 400% in più: l'operazione della Guardia di Finanza

I finanzieri di Correggio hanno ricostruito l’attività contabile che riguardava i dispositivi di protezione individuale e hanno incrociato i dati delle fatture d’acquisto con quelle di vendita. Al termine di questa attività di ricostruzione è stato accertato che la società aveva applicato su questo tipo di prodotti ricarichi esponenziali, con picchi fino al 400% rispetto al loro valore originario di acquisto.

In tutto sono stati presi in esame oltre 7mila articoli, acquistati per un valore pari a circa 31mila euro e rivenduti poi all’ingrosso per un importo che supera gli 80mila euro. Tra questi ci sono oltre 600 flaconi di gel igienizzante acquistati da un fornite nazionale - che è risultato estraneo alle indagini - al costo unitario, comprensivo degli oneri accessori, di circa 4 euro. Quegli stessi flaconi sono stati poi rivenduti al prezzo di oltre 20 euro cadauno ad atre imprese, per poi essere destinati ai consumatori finali.