"Mi spiace, i tamponi sono finiti": cliente inferocito prende a testate il farmacista

Scene di ordinaria follia a Bastia Umbra. I test per rilevare la positività al coronavirus sono esauriti vista la grande richiesta degli ultimi giorni. Un cliente perde la testa e aggredisce il farmacista. Vittima dell’aggressione Ruben Rustici, farmacista e consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bastia Umbra. L’episodio è avvenuto il 24 dicembre nella farmacia di Ripa.

L’aggressore, un cittadino straniero identificato da un carabinieri fuori servizio e poi dai militari intervenuti sul posto, avrebbe iniziato a lamentarsi in farmacia per il fatto che i test antigenici fai da te fossero finiti. A nulla sarebbero servite le spiegazioni del personale, l’uomo voleva un tampone. A un certo punto il farmacista Rustici è uscito dalla sala dove vengono effettuati i tamponi e ha provato a spiegare all’uomo che non era possibile comperare il test in quanto finiti.

A quel punto l’uomo avrebbe prima dato una manata allo schermo di plexiglass e poi dato una testata tra occhio e tempia al farmacista, che si è recato al Pronto soccorso ed è stato sottoposto anche ad una Tac. Rustici non ha ancora deciso se sporgere denuncia.