Insulta i passeggeri sul bus e si schianta contro un'auto

Sta facendo il giro dei social un video in cui un presunto tifoso della Roma in scooter va sbattere contro una macchina parcheggiata. Il tutto, questa almeno è la versione che circola in rete, per essersi girato ad insultare un gruppo di tifosi del Leicester City arrivati nella Capitale per la semifinale di Conference League. "A' mer*a! Devi morire te! Fatte scortà da..." dice l'uomo a bordo dello scooter facendo ampi gesti della mano contro un bus pieno di passeggeri. Il problema è che distraendosi il (presunto) tifoso giallorosso non bada più alla strada e va alla fine a schiantarsi contro un'auto ferma sulla parte della destra della carreggiata.

Cosa sappiamo sul video

Anche se le immagini autorizzano a pensarlo, tuttavia non c'è certezza che le cose siano andate così come vengono raccontate sui social. L'uomo sul motorino rivolge in effetti i propri improperi contro un mezzo del servizio pubblico che sembra scortato da una moto della polizia (a destra del bus). Chi c'era in quell'autobus? In base agli elementi che abbiamo non possiamo dirlo con assoluta certezza. Di bandiere comunque non se ne vedono.

Certo è che quando l'uomo cade rovinosamente a terra, qualcuno (anzi più di qualcuno) esulta con veemenza. C'è chi ha ipotizzato anche che l'uomo fosse in realtà un sostenitore della Lazio e abbia avuto una lite con alcuni tifosi giallorossi. Oppure che abbia avuto da ridire con il conducente del bus. La prima ipotesi, quella della lite con un supporter inglese, resta però la più probabile. Fatto sta che nel cadere l'uomo ha coinvolto anche un altro scooter, come mostrano le immagini che stanno facendo il giro dei social.