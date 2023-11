Il trattore si ribalta: operaio 32enne muore schiacciato

Tragedia a Bussi sul Tirino, nel Pescarese. Un 32enne di origini romene, Claudiu Onut Stafie, è morto in un incidente sul lavoro mentre stava provvedendo alla raccolta della legna. L'operaio residente in provincia dell'Aquila stava lavorando per conto di una ditta impegnata in attività di taglio legna quando il trattore che stava guidando si è ribaltato, per cause in corso di accertamento.

Inutile l'intervento dei sanitari e dell’elicottero, il giovane è morto a causa delle lesioni riportate. Sembra che l’incidente sia avvenuto in una zona montuosa particolarmente impervia e che l’operaio sia stato sbalzato dal trattore e poi schiacciato dal mezzo.

