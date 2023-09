Finta multa da 7mila euro per derubare l'anziana madre: denunciati figlio e badante

Avevano organizzato tutto nei minimi dettagli per rubare del denaro a un’anziana donna. A perpetrare il raggiro ai danni di un’80enne di Coccaglio, in provincia di Brescia, non degli sconosciuti ma delle persone di cui la donna si fidava ciecamente: il figlio e la sua ex badante. Smascherato il raggiro, sono arrivate le denunce.

Tutto è partito da una maxi multa (contraffatta) della polizia locale da 6.750 euro. Il figlio dell’anziana donna si è presentato a casa della madre insieme all’ex badante mostrando il salatissimo conto per alcune contravvenzioni non pagate, convincendo l’80enne a trasferirgli la pensione mensile e la gestione del suo conto corrente paventando un possibile pignoramento della casa. Poche settimane dopo tutti i suoi soldi erano spariti. Vista la difficoltà a sopperire alle questioni di vita quotidiana, dalla spesa all’affitto, l’anziana si è rivolta a un’agente della polizia locale di sua conoscenza, da qui sono partiti gli approfondimenti che hanno portato alle denunce. I due truffatori dovranno rispondere delle accuse di truffa e falsità materiale per aver redatto un falso atto pubblico.

Continua a leggere su Today.it...