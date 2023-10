Si siede su una panchina, ma il terreno frana e precipita in una scarpata

Si siede su una panchina, ma il terreno su cui era posizionata cede e così un uomo finisce col precipitare in un dirupo. Succede a Coreglia Antelminelli (Lucca), dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per salvare un uomo di 72 anni. Mobilitato anche il personale Saf (speleo alpino fluviale) della centrale di Lucca.

L'uomo è caduto per circa 80 metri, in una scarpata particolarmente impervia. Il personale del 115 lo ha raggiunto e portato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Continua a leggere su Today.it...