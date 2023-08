Vuole avere un rapporto sessuale con la ex, lei si rifiuta e lo evira

La costringe ad avere un rapporto sessuale con lei e dopo l'ennesimo rifiuto la donna prende un oggetto affilato e colpisce l'uomo tagliandogli il pene. È accaduto a Marghera, in provincia di Venezia. Protagonisti della vicenda, due cittadini stranieri, ex marito e moglie, che vivono da anni in Italia. Secondo quanto riportato dai giornali locali, i due si erano incontrati per discutere sulle visite alla figlia della coppia dopo la separazione.

L'uomo avrebbe quindi cercato di convincere la ex a rimettersi insieme e ad avere un rapporto intimo. La donna si sarebbe però difesa con un coltello rimanendo anche lei leggermente ferita nella colluttazione. Una ferita pericolosa e impressionante: il vicinato, sentite le urla, ha segnalato alle forze dell'ordine e i poliziotti arrivati in appartamento hanno accertato quando era successo.

L'uomo, un 43enne straniero, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Mestre, e qui è stato trasferito in sala operatoria dove un'equipe chirurgica di urologia l'ha sottoposto a un delicato intervento ricostruttivo della parte parzialmente evirata. Non è in pericolo di vita. Dovrà restare ricoverato per diversi giorni. In questi casi, anche se l'operazione ha avuto successo, il rischio maggiore è quello di un rigetto. La donna, arrestata, rischia l'accusa di tentato omicidio.