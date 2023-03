"Mamma sta male": 32enne trovata in casa dai figli con un proiettile in testa

Restano molto gravi le condizioni di una donna di 32 anni di origini marocchine, trovata nel pomeriggio di ieri 28 marzo priva di sensi nella sua abitazione di Ariano Polesine. La tac avrebbe evidenziato nel suo cranio un corpo compatibile con un proiettile, ma non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto nell'abitazione, che si trova in piena campagna, in una posizione isolata a pochi passi dall'argine del Po di Goro.

I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno lavorato fino a notte fonda per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili per quello che fino ad ora appare come un vero e proprio giallo.

A ritrovare la donna riversa sul pavimento della cucina sono stati i figli di 11 e 8 anni. In quel momento era assente da casa il marito, successivamente rintracciato.

La chiamata al 118 sarebbe stata effettuata intorno alle 16:00 da un vicino di casa avvertito dai figli della donna, per quello che sembrava un malore. Solo i successivi accertamenti all’ospedale hanno permesso di scoprire che la giovane aveva un proiettile conficcato in testa, ma sul posto non è stata trovata alcuna arma.

La casa teatro del giallo in via Fine, una strada che si allontana dal centro abitato di Ariano nel Polesine, dove poche sono le case abitate.