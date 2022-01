Bimbo muore di Covid a 10 anni: dramma in corsia

Un bambino di dieci anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove era stato trasferito nella tarda mattinata di ieri dall'ospedale di Mondovì in condizioni già molto gravi. Il bambino è morto questa mattina all'alba nella terapia intensiva dell'ospedale torinese dove era ricoverato.

Torino: bimbo muore a 10 anni per Covid

Il bambino, riferiscono fonti sanitarie, non aveva altre patologie importanti e non era ancora stato vaccinato per alcune precauzioni di salute, nonostante la sua famiglia fosse tutta vaccinata. Era arrivato in ospedale con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importantissimi agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus. Ieri era iniziato fin da subito il trattamento specifico contro il Covid fino ad arrivare alla dialisi.

Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Il bimbo non è riuscito a farcela. "La direzione aziendale della Cittá della Salute di Torino - fanno sapere dall'ospedale - si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore".