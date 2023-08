Bimbo morto alle Terme di Cretone: sequestrata la struttura, il giallo delle grate di sicurezza

È stato sequestrato il complesso delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina (Roma), dove giovedì 17 agosto un bambino di 8 anni è morto annegato durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche, risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. Sulla morte del bambino la procura di Tivoli, guidata dal procuratore Francesco Menditto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento, a carico di ignoti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano, l'incidente sarebbe avvenuto proprio al momento della chiusura, proprio nell'orario di pulizia della piscina in vista della sera. Come appreso da RomaToday attraverso un altoparlante tutti i bagnanti vengono invitati a uscire dall'acqua prima delle operazioni.

Gli inquirenti sono chiamati a ricostruire la dinamica dei fatti. Come ha fatto il bimbo a finire nella piscina? Le ipotesi sono due: potrebbe essere rimasto in acqua, oppure ci è finito quando le operazioni di svuotamento e pulizia della piscina erano già iniziate. Alcune delle persone presenti avrebbero visto il bambino cadere nella vasca e hanno tentato di tirarlo fuori, ma non ce l'hanno fatta e avrebbero rischiato di essere risucchiate a loro volta.

Inoltre, aspetto non certo trascurabile, bisognerà accertare se le procedure di sicurezza siano state rispettate. In particolare gli investigatori vogliono capire se la piscina fosse dotata o meno di grate di sicurezza. Per questo i carabinieri della stazione di Palombara Sabina e della Compagnia di Monterotondo, insieme al personale della Asl, effettueranno un sopralluogo nella struttura per valutare il rispetto delle norme. Una volta effettuati i primi accertamenti i militari dell'Arma, che stanno acquisendo i video delle telecamere, invieranno un'informativa alla procura di Tivoli. Intanto sul corpo del piccolo si procederà all’autopsia.

