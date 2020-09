Per uccidere Andrea, Claudio Baima Poma ha atteso che si fosse addormentato: quindi gli ha sparato un colpo di pistola al cuore. Poi ha girato la Beretta 71 calibro 7,65, con matricola abrasa, contro se stesso e ha premuto di nuovo il grilletto. Due colpi in tutto. L’arma era sul letto, a poca distanza dalla sua mano destra. Questo scrive oggi il Corriere della Sera sul caso di omicidio-suicidio a Rivara nel torinese: il 47enne operaio in un'azienda meccanica, la scorsa notte a Rivara, nel torinese, ha ucciso il figlio e subito dopo si è suicidato.

"Ha aspettato che il figlio si addormentasse e poi gli ha sparato al cuore"

La pistola, con matricola abrasa e sulla quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, era stata caricata con due soli colpi i cui bossoli e ogive sono stati ritrovati accanto ai corpi senza vita, entrambi sul letto matrimoniale. A dare l'allarme è stata un'amica di Facebook che ha chiamato il 112 dopo aver letto il lungo post che l'uomo aveva scritto poco prima sul social. Il gesto, secondo i primi accertamenti e secondo quanto lo stesso operaio ha scritto su Fb, sarebbe da attribuire a una sindrome depressiva di cui l'uomo soffriva a seguito di una lunga malattia, e la successiva separazione dalla ex compagna, mamma del bimbo, impiegata 44enne.

Le salme di ragazzino e papà sono state trasportate nella camera mortuaria dell'ospedale di Cuorgne' a disposizione dell'autorità giudiziaria. "Potrai separare i nostri corpi ma non le nostre anime - le parole rivolte via social all'ex dall'uomo, che da tempo soffriva di depressione -. Perché saranno sempre l'una accanto all'altra. Buona fortuna e, se nel tuo cammino incontrerai una persona depressa aiutala. Potresti salvarle la vita e forse anche quella di qualcun altro. Ti auguro di vivere 100 anni".

Iris Pezzetti, la mamma di Andrea

Iris Pezzetti, la mamma di Andrea, ha parlato con i giornali del gesto dell'ex: "Quella è la sua verità, la sua spiegazione, è un vigliacco e un bastardo, non so come definirlo altrimenti. Mai e poi mai avrei immaginato potesse fare del male a nostro figlio. Piuttosto avrei pensato che potesse cercare di fare del male a me ma non Andrea, non al suo bambino". La donna respinge con forza le accuse del marito: "Incolpa me di cose che lui non era in grado di affrontare. Era stato lui a sbattermi fuori di casa quando ci siamo separati. Ma qualunque cosa sia successa allora non spiega nemmeno in parte quello che è accaduto stanotte. Ha ucciso il mio bambino".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Massimo Di Giannanantonio, presidente della Società italiana di Psichiatria, spiega al Corriere i motivi del gesto dell'uomo: «È il dramma della depressione psicotica, quelle foto erano lo schermo alla realtà interna che quell’uomo si stava costruendo: una realtà manipolata, occultata con false sensazioni di serenità. Perché ha avvertito la madre? "Ha voluto farla soffrire, distruggendo tutto ciò che insieme avevano costruito, infiggendole il dolore più atroce: quello di privarla del figlio".