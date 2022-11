Eleonora Sirabella morta nella frana di Ischia: aveva 31 anni, il marito è disperso

Eleonora Sirabella, 31 anni, è la prima vittima accertata della gigantesca frana che sabato 26 novembre all'alba ha flagellato l'isola di Ischia (Napoli), e in particolare i territori di Casamicciola e Lacco Ameno. L'identificazione è avvenuta sabato sera, e la notizia è stata ufficializzata da parte delle forze dell'ordine. Eleonora Sirabella avrebbe compiuto 32 anni il 4 gennaio prossimo. Viveva in un'abitazione nella zona alta di Casamicciola Terme, in uno dei punti maggiormente colpiti dalla tragedia.

Il marito Salvatore Impagliazzo è ancora disperso. La loro casa è stata travolta dal fango: il corpo di Eleonora sarebbe stato trascinato per un centinaio di metri, fino a piazza Maio, dove poi è stato ritrovato. Nata a Casamicciola, lavorava come commessa.

Una vittima accertata, undici dispersi, tredici feriti (tra cui uno in condizioni "un po' più gravi"). È questo il bilancio provvisorio - fornito dal prefetto di Napoli Claudio Palomba - di quanto accaduto a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Sabato mattina una frana - partita dal monte Epomeo - è crollata dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. In un primo momento i dispersi erano di più, poi diverse persone - fra cui un bambino - sono state ritrovate in giornata.

Anche nella notte sono proseguite le ricerche dei dispersi. Si scava nel fango. Stamattina alle 11 è previsto il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato d'emergenza a Ischia: il governo dovrebbe approvare un primo stanziamento di due milioni di euro, secondo le stime del dipartimento per la Protezione civile.