Fiorenzo Hor, il pastore che nell'alluvione ha perso tutto: "A 50 anni ricominciare è dura"

Non ha nessuna intenzione di mollare. Ma è dura, molto dura. "Aiutatemi perché a 50 anni ricominciare è dura". Il lavoro di un vita intera è scivolato via in un attimo, davanti agli occhi, senza la possibilità di fare nulla, assolutamente nulla.

Fiorenzo Hor, il grido d'allarme del pastore dell'Ossola

Fiorenzo Hor, il pastore dell'Ossola che nell'alluvione del fine settimana ha perso tutte le sue bestie, lancia un grido d'allarme accorato e sincero. Oltre 1,200 tra pecore, capre, asini e montoni sono stati spazzati via in un'ora dalla piena del fiume Toce a Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola). "Non ho più nulla - ha detto in un incontro con gli amministratori locali a cui era presente anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso -. Ho perso tutto. E' stato brutto vederle morire e non poterle salvare. Per me non è solo per una questione economica".

Ora si presenta anche il problema del recupero delle carcasse degli animali rimaste sui prati infangati che vanno rimossi per una questione in primis sanitaria. Nella bassa Ossola i danni dell'ondata di maltempo sono stati ingenti, tanto alle abitazioni quanto ai terreni, da Premosello alla frazione vogognese di Calami e ancora più in su a Pallanzeno.

"Si sono salvati gli altri cani e un'asina - ha detto Hor a OssolaNews - È stato terribile. Mai visto nulla di simile. È arrivata un'ondata improvvisa che ha travolto tutto e tutti. Siamo solo riusciti a salvare un po' degli animali del gregge di mio nipote Kevin che sembrerebbe aver perso altre 200/300 bestie. Un disastro! Sono anni che scendiamo o saliamo lungo l'asse della Toce, abbiamo convissuto con molte alluvioni, con piogge anche più intense e prolungate ma non abbiamo mai visto e subito nulla di così violento, improvviso e drammatico".