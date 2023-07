Sale le scale, poi si ferma e torna indietro: in un nuovo video gli ultimi istanti di Kata prima di scomparire

Kata sale le scale dell'ex hotel Astor di Firenze, poi si ferma a metà dei gradini, infine riscende e scompare. I carabinieri che indagano sul caso della bimba di 5 anni sparita da Firenze lo scorso 10 giugno hanno diffuso delle nuove immagini. Si tratta di un secondo video, diverso rispetto a quello diffuso subito dopo la sparizione. La piccola è ripresa da un'altra angolazione.

La vicenda è ancora irrisolta e sembra ormai certo che si tratta di rapimento. I genitori della bimba si sono rivolti anche alla premier Meloni e al sindaco Nardella chiedendo loro "di prendersi a cuore il caso". Il padre non ha mai avuto dubbi e ha più volte detto pubblicamente che "l'hanno rapita, è stato pianificato tutto". Forse Kata potrebbe essere una pedina di una vendetta o estorsione. Forse il racket degli alloggi, forse altri regolamenti interni tra gli altri occupanti dell'ex hotel.

Kata, i due video prima della scomparsa

Finora l’ultima traccia della bambina era il suo rientro alle 15.01 nel complesso dell'Astor, lo stabile occupato doveva viveva con la famiglia.

Il primo filmato diffuso contiene infatti le immagini della telecamera della gioielleria di via Boccherini, sull'altro lato della strada rispetto al lato dove è situato un ingresso dell'ex hotel Astor. Si vede la bambina, di cinque anni, che si allontana dal gruppo del fratellino (nell'immagine si vede anche un terzo bambino). La bambina poi rientra, come riferito dagli inquirenti, nello stabile occupato.

Nel nuovo video si vede Kata salire e scendere da una rampa di scale, quelle esterne che sbucano sopra i muri di recinzione della struttura. La clip era quindi già agli atti. Si tratta di una clip di pochi secondi. Kata sale le scale esterne dell'ex hotel Astor di Firenze, poi si ferma a metà dei gradini, infine riscende e scompare. Nell'inquadratura la bimba è sola. Non ci sono altre persone e non si vedono neppure ombre. C'era però qualcuno sulla sommità delle scale? La bimba parlava con qualcuno? Domande a cui devono rispondere gli inquirenti.

Agli atti c'è anche un terzo video, o meglio una traccia audio. Sono le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza di una pizzeria che si trova a circa 250 metri dall'ex hotel Astor alle 17 e 20 del pomeriggio. In quei minuti concitati, Katherine Alvarez, mamma di Kata, sta già cercando disperatamente la figlia. A pubblicare in esclusiva il filmato è stata la trasmissione di Rete4 "Quarto Grado". Nel filmato si sente un urlo che sembra quello di una bambina, e poi un rumore della portiera di un'auto che si chiude. Le immagini non aiutano a chiarire cosa sia accaduto. Si vede solo la tenda da sole dell'esercizio commerciale, poi due passanti e un'auto bianca che si allontana.

Questo audio però porta a rafforzare l'ipotesi del rapimento a scopo estorsivo o "vendicativo", su cui procura e carabinieri continuano a indagare.

