Omicidio Willy, Mario Pincarelli si sposa in carcere: lei si è innamorata vedendolo al Tg

Pincarelli partecipò al brutale pestaggio che costò la vita a Willy Monteiro. Per questo è stato condannato in via definitiva a 21 anni di carcere. Con la futura moglie, una 28enne residente in provincia di Roma, si sarebbero incontrati una sola volta, durante un'udienza del processo