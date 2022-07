Omicidio Elena Del Pozzo: la madre sul luogo del delitto già al mattino

Un primo stop in automobile, e poi di nuovo a piedi, facendo jogging. Nel corso della puntata di venerdì 1 luglio di "Quarto Grado" torna sul delitto della piccola Elena Del Pozzo, uccisa lo scorso 13 giugno a Catania dalla madre Martina Patti. Dopo aver già mandato in onda in esclusiva le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza in cui si vedeva la donna dirigersi verso il luogo del delitto con la figlia di 5 anni per poi tornare da sola, la trasmissione di Rete 4 aggiunge ulteriori dettagli, mostrando Martina fermarsi per ben due volte nello stesso campo in cui Elena verrà ritrovata senza vita.

Quel 13 giugno una telecamera di sorveglianza riprende un primo passaggio di Martina alle 8.50, di ritorno da una festa di compleanno di un'amica, ma solo dieci minuti più tardi l'auto si muove nuovamente in direzione opposta, per fermarsi due minuti vicino al campo. In seguito, la ragazza viene ripresa nella stessa via a piedi, in tenuta da jogging, per poi fare ritorno dalla piazzola circa quaranta minuti dopo. Il video contribuirebbe in parte a smentire la versione avanzata in un primo momento dalla donna, che aveva raccontato di aver passato la mattina dai genitori senza menzionare l'allenamento, e che soprattutto potrebbero spostare l'attenzione su un'eventuale premeditazione.

A sostenere la premeditazione è anche la nonna paterna di Elena, che a "Quarto Grado" sostiene la lucidità di Martina Patti: "Ammette solo le cose che vengono scoperte, mentre dice di non ricordare il resto. Non si tratta di un raptus, non si tratta di un momento di nervosismo, qui si tratta di una premeditazione esagerata", conclude.