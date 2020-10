Lo sbarco a Bari di una nave con 800 migranti

È attesa a Bari per domani o al massimo dopodomani una nave con 800 migranti. Come spiega Baritoday i migranti, fanno sapere dal Comune, non resteranno a Bari e saranno trasportati in altri luoghi per espletare le procedure di rimpatrio.

Le 800 persone a bordo della nave Rhapsody di GNV sono giunti nelle ultime settimane in Sicilia e hanno trascorso il periodo di quarantena come stabilito dal protocollo Covid.

La Prefettura di Bari avrebbe messo in moto la macchina organizzativa per la ricollocazione anche se si aspetta la comunicazione ufficiale del ministero dell'Interno. A quanto si apprende i migranti saranno trasferiti in altre località.

La notizia in qualche modo era già stata anticipata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Melchiorre in un post su Facebook. I migranti a bordo sono stati tutti sottoposti a screening sanitario e quarantena.

Solo ieri era stato approvato dal consiglio dei ministri il nuovo decreto sicurezza che: