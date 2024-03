"Ha palpeggiato e baciato le alunne minorenni", professore sospeso

Ancora un caso di molestie sessuali a scuola. Un docente di un istituto superiore del Messinese è stato sospeso per un anno perché accusato di violenza sessuale consumata e di violenza sessuale tentata nei confronti di quattro studentesse. Le vittime hanno tra i 14 e i 15 anni.

Le indagini sono state condotte dalla polizia e sono scattate dopo che le giovani si sono confidate con un'altra insegnante, che ha riferito tutto alla preside. Le ragazze sono state sentite in audizione protetta e hanno raccontato di abusi che sarebbero stati commessi tra dicembre del 2022 e marzo del 2023. I fatti sarebbero avvenuti durante le ore di lezione, quindi davanti a una serie di testimoni che, infatti, hanno confermato le parole delle compagne.

Il professore avrebbe molestato le allieve con palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti. Il gip di Patti ha quindi disposto l'interdizione dall'insegnamento per il docente. Le indagini sono ancora in corso. È il secondo caso nella scuola. A settembre scorso un provvedimento analogo era scattato per un altro insegnante.