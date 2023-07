Fratellini morti annegati, indagato il proprietario della vasca di irrigazione

A distanza di pochi giorni dal decesso dei due fratellini di Manfredonia, in provincia di Foggia, trovati senza vita in un vascone per la raccolta dell'acqua irrigua in una zona di campagna, arriva la prima svolta nelle indagini. Il nome di una persona è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Foggia nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo, in relazione alla morte dei due fratellini di sette e sei anni, Daniel e Stefan, di cittadinanza romena. Si tratta del proprietario dell'azienda agricola, che è accusato - spiegano dalla procura di Foggia - di omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d'acqua. In pratica non avrebbe vigilato sullo stato della proprietà e della recinzione del vascone. Intorno al bacino artificiale vi è una recinzione ma in un punto vi è un buco. E secondo le prime ricostruzioni, proprio dal quel foro potrebbero essere passati i due fratellini per fare il bagno nel vascone.

La tragedia che si è verificata lo scorso 11 luglio lascia ancora tanti punti interrogativi su come sia avvenuta. La vasca d'irrigazione in cui i sommozzatori hanno recuperato i due cadaveri si trova a poche decine di metri dall'abitazione in cui i piccoli vivevano insieme ai loro genitori, un serbatoio imponente, profondo circa tre metri e dalla forma quadrata di dimensioni 40 metri per 40 metri, può contenere fino a 5mila metri cubi d'acqua. Sulla vicenda la procura di Foggia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo con l'intento di chiarire dinamica e cause della tragedia e, soprattutto, individuare eventuali responsabilità di altre persone nella morte dei bambini.