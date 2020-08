Piove per mezz'ora, uno tsunami devasta case e auto: salvata una automobilista

Un temporale violento, durato solo mezz'ora, ha danneggiato pesantemente la Valle di Viso e le celebri "Case di Viso". La pioggia è caduta abbondante nei pressi della zona dei laghetti di Ercavallo dove si è formato un vero e proprio fiume di detriti, fango, sassi e terra, che ha preso forza grazie a tante piccole frane lungo la corsa verso valle.

I detriti sono usciti dall'alveo del fiume poco prima delle Case di Viso, quando hanno trovato delle piante cadute ad ostacolare il normale transito: dal letto del fiume la massa fangosa si è spostata sulla strada, scendendo al alta velocità e travolgendo tutto ciò che trovava sul suo passaggio.

Decine le casette invase dal fango, distrutte alcune automobili mentre una ragazza rimasta intrappolata è stata fortunatamente portata in salvo dai soccorritori.

Giornata da bollino rosso oggi sabato 1 agosto: è infatti massima allerta per il caldo e a preoccupare sono le tempertature previste in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. In Sardegna previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 superati a Iglesias.

Da domani, domenica 2 agosto, si attende qualche diminuzione. Ancora una volta una percussione atlantica verso sera si infiltrerà sotto la cupola di alta pressione con tempori locali e temperature più respirabili. Lunedì temperature in picchiata almeno al Nord mentre da metà settimana, risalgono (ma non troppo) le temperature con cieli sereni.