Un sabato a 40 gradi: l'Italia boccheggia nel giorno più caldo

Giornata da bollino rosso oggi sabato 1 agosto: è infatti massima allerta per il caldo e a preoccupare sono le tempertature previste in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. In Sardegna previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 superati a Iglesias.

Da domani, domenica 2 agosto, si attende una leggera diminuzione delle temperature. Una perturbazione atlantica verso sera si infiltrerà sotto la cupola di alta pressione con tempori locali e temperature più respirabili.

Lunedì temperature in picchiata almeno al Nord mentre da metà settimana, risalgono (ma non troppo) le temperature con cieli sereni.

L'Italia si scalda più del resto d'Europa

La temperatura media nei comuni italiani rispetto a cinquant'anni fa è cresciuta di 2,2 gradi centigradi, toccando picchi di oltre 4 gradi in alcune aree del Paese. E il 65 per cento delle provincie italiane si arroventa più della media europea. A rivelaro è una indagine dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa/EDJNet diffusa da stopglobalwarming.eu condotta su 110 province del 'Belpaese'. La più colpita è Brindisi (+3.1 gradi rispetto al 1960), Roma (+3°) e Sondrio (+2.9°), segue Milano (+2.8°).

"Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo torrido al maltempo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A preoccupare soprattutto gli agricoltori è la siccità: iI livello del Po a fine luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è più basso del 24% mentre i maggiori laghi del nord che servono a dissetare i campi della pianura padana sono in affanno su valori ben al di sotto della media. Nelle Marche i bacini hanno perso 1 milione di metri cubi d’acqua in una settimana, mentre resistono Lazio, Abruzzo, Sardegna. Critica la situazione in Sicilia mentre continuano a diminuire le riserve idriche negli invasi di Puglia dove le riserve di acqua sono scese sotto i 118 milioni di metri cubi (-91 milioni rispetto all’anno scorso) e in Basilicata dove sono rimasti circa 291 milioni (-64,26 milioni rispetto al 2019).