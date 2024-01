Trovata morta la ristoratrice che difese gay e disabili sul web

Il corpo di Giovanna Pedretti, la ristoratrice finita al centro di un caso mediatico per aver preso le difese di gay e disabili sul web, è stato ritrovato nelle acque del Lambro a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Il marito della donna ne aveva denunciato la scomparsa questa mattina domenica 14 gennaio.

Secondo le prime informazioni sembra che la 59enne sia arrivata sul posto a bordo della sua Fiat Panda, ora posta sotto sequestro. L'ipotesi che sta prendendo piede è quella di un gesto estremo ma non si esclude nessuna pista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la sezione Rilievi, i vigili del fuoco e il pm di turno della Procura lodigiana.

La sua pizzeria da diversi anni promuoveva iniziative di solidarietà come la pizza sospesa per persone povere e disabili. Nei giorni scorsi la commerciante si era ritrovata a rispondere a una recensione diventata virale sul web di un cliente che si era lamentato della presenza di gay e disabili. Secondo alcuni utenti social però si sarebbe trattato solo di un'operazione di marketing per promuovere la pizzeria.