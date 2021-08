Attacco hacker al sito della Regione Lazio: in tilt le prenotazioni dei vaccini

Il sito della Regione Lazio è in tilt a causa di un attacco hacker. Ad annunciarlo è l'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio con una nota: "È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale".

Attacco hacker al sito della Regione Lazio

Nella nota, inoltre, si legge che "sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà". Pochi giorni fa, invece, dopo l'annuncio del Green Pass dal 6 agosto il sito era andato in tilt per l'eccesso di prenotazioni per il vaccino.

È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà. — Regione Lazio (@RegioneLazio) August 1, 2021

La Procura apre un fascicolo

Accertamenti della Polizia Postale, d'intesa con la procura di Roma, sono in corso sull'attacco hacker al Ced regionale del Lazio. Un attacco che ha portato alla disattivazione dei sistemi, compresi quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. A piazzale Clodio è attesa nelle prossime ore una prima informativa per l'apertura formale di un fascicolo dove i pm potrebbero ipotizzare l'accesso abusivo a sistema informatico.