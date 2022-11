Stalking, revenge porn e sextortion: le regole per difendersi

Donne perseguitate, donne vittime delle attenzioni morbose di uomini che le vedono come un oggetto. Anche online. Sono state 203 le vittime, nel 2021, di stalking perpetrato anche attraverso l’uso della rete: +34% rispetto al 2020 quando i casi segnalati alla polizia postale erano stati 151. Su 203 casi trattati, che hanno portato a indagare 76 persone, il 75% delle vittime sono state donne (137 adulte e 15 minorenni). dati sono resi noti oggi in occasione della Giornata contro la violenza di genere.

Le facce della violenza online

I casi di molestie online affrontati dalla polizia nel 2021 sono stati 706 contro i 532 dell’anno 2020, con un incremento pari al 33%. Il 65% delle vittime sono state donne (415 adulte e 44 minorenni).

I casi di revenge porn (la condivisione pubblica di immagini o video intimi, ndr) sono stati 265 casi contro i 126 del 2020, con un incremento pari al 110%. Su 265 casi trattati nel 2021, che hanno portato a indagare 120 persone di cui 4 tratte in arresto, il 79% delle vittime sono state donne (185 adulte e 25 minorenni). Nei primi nove mesi di quest’anno i casi trattati sono già 137 che hanno portato a indagare 52 persone. Il 77% delle vittime sono state donne (125 adulte e 12 minorenni).

Aumentano anche le donne vittime di sextortion (l'estorsione sulla base di immagini o filmati che mostrano la vittima mentre compie atti sessuali, ndr). In passato le vittime erano soprattutto uomini, ma si è passati dai 151 casi contro le donne del 2020 ai 194 del 2021. Nei primi nove mesi del 2022 le vittime sono state 1128, 194 sono state donne.

"Su internet - spiegano dalla polizia - la violenza sulle donne non ferisce il fisico ma lede la sfera più intima della persona, offendendo e umiliando la vittima a tal punto che la vergogna può condurla al suicidio. Sono molte le donne che denunciano la diffusione non autorizzata di video e foto che le ritraggono in momenti intimi su chat, siti online, social network. Il fenomeno del 'revenge porn', colpisce soprattutto giovani ragazze: a volte, a loro insaputa, vengono fotografate o riprese in atteggiamenti sessualmente espliciti dai partner. Altre volte, cedono alle richieste dei partner e acconsentono a farsi ritrarre o a condividere immagini intime. Spesso sono gli ex che, finita la relazione, diffondono le immagini per vendicarsi".

Stalking e violenza online, come difendersi

I consigli della polizia postale e delle comunicazioni contro la violenza online.