Benzina e diesel senza freni: prezzi alle stelle

Continua la folle corsa dei prezzi dei carburanti, spinti dalle tensioni per la guerra in Ucraina. I mercati petroliferi sono in preda al panico, con i prezzi schizzati alle stelle visto che le esportazioni di greggio e prodotti raffinati dalla Russia sono praticamente bloccate. Il prezzo del Brent vola oltre i 110 dollari. Immediati gli effetti sui carburanti, con il prezzo della benzina aumentato in due giorni di quasi 6 centesimi al litro, oltre i mille dollari la tonnellata. Non va meglio per il gasolio, salito di quasi 9 centesimi al litro, superando quota un euro per mille litri. Si tratta del valore più alto da luglio del 2008, poco prima che si verificasse la grande crisi finanziaria legata ai mutui subprime. Questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio e di sette centesimi al litro quelli del Gpl. Per Ip aumento di un cent/litro su benzina e gasolio e di 4 cent/litro sul Gpl. Per Q8 +1 cent su benzina e gasolio e +6 sul Gpl.

I prezzi della benzina e del diesel oggi

Questi i prezzi medi dei carburanti alle pompe di benzina, comunicati dai gestori degli impianti all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,882 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,868), diesel a 1,758 euro/litro (+6, compagnie 1,761, pompe bianche 1,749). Benzina servito a 2,008 euro/litro (+5, compagnie 2,053, pompe bianche 1,922), diesel a 1,889 euro/litro (+6, compagnie 1,933, pompe bianche 1,803). Gpl servito a 0,821 euro/litro (+2, compagnie 0,828, pompe bianche 0,813), metano servito a 1,795 euro/kg (+7, compagnie 1,825, pompe bianche 1,772), Gnl 2,155 euro/kg (-7, compagnie 2,155 euro/kg, pompe bianche 2,155 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,968 euro/litro (servito 2,188), gasolio self service 1,856 euro/litro (servito 2,086), Gpl 0,933 euro/litro, metano 2,053 euro/kg, Gnl 2,139 euro/kg.

Secondo Claudio Spinaci, presidente dell’Unione energie per la mobilità, sui prezzi della benzina "non ci sarà un'ulteriore impennata. Oggi la logistica del petrolio ha una flessibilità tale da garantirne comunque la disponibilità", ha dichiarato Spinaci a Quattroruote, ricordando che "solo il 10% del petrolio importato dall’Italia è di provenienza russa. Inoltre, sui prezzi del petrolio pesa anche la debolezza dell'euro. Abbiamo di fronte "un periodo di prezzi alla pompa abbastanza alti, ma non dovrebbero impennarsi, visto che la parte speculativa si sta riassorbendo”.