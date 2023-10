Dovremo pagare di più per accedere ai bonus edilizi

Sarà più costoso accedere a Superbonus e bonus edilizi. Nella manovra per il 2024 del governo Meloni è infatti previsto l'aumento delle ritenute sui bonifici definiti "parlanti", da parte dei cittadini che usufruiscono delle agevolazioni alle imprese che effettuano i lavori di ristrutturazione. La ritenuta avrà due effetti: una minore liquidità per le imprese, che protestano, e maggiori entrate per le casse dello Stato, stimate in un miliardo di euro in un anno. Vediamo le principali novità e come funziona il meccanismo.

La ritenuta sui "bonifici parlanti": come funziona

Il bonifico "parlante" è fondamentale per accedere ai benefici fiscali previsti dai bonus del governo. È una voce specifica tra le opzioni che i correntisti hanno a disposizione nelle loro banche, perché rispetta specifiche caratteristiche per poter usufruire di Superbonus e bonus edilizi, ad esempio.

Il bonifico parlante dà informazioni decisive per attestare il pagamento dei lavori di riqualificazione energetica o ristrutturazione, in modo che l'Agenzia delle Entrate possa risalire ai dettagli della transazione ed effettuare i controlli. Su questi bonifici c'è una trattenuta da parte di banche e Poste italiane che al momento è dell'8% sul totale del pagamento.

La tassa sui bonifici per bonus ristrutturazioni: come funziona dal 2024

La legge di bilancio per il 2024 prevede di aumentare la trattenuta per i bonifici parlanti che riguardano i bonus edilizi. Nel testo della manovra, all'articolo 23, comma 1, tra le "Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti", si legge che: "Senza modificare l'impianto complessivo del sistema, si limita ad aumentare l'aliquota della ritenuta in argomento dall'8% all'11%, allineandola in tal modo all'ammontare ordinariamente previsto dall'ordinamento tributario, come avviene ad esempio per i compensi di lavoro autonomo".

Dunque, la trattenuta sui bonifici per i bonus ristrutturazioni sale dall'8 all'11 per cento. C'è anche una data: dall'1 marzo 2024. La misura porterà più soldi nelle casse dello Stato, circa 0,5 miliardi nel 2024 e 0,6 miliardi nel 2025. Il problema è che l'aumento dell'aliquota diminuirà i soldi che arrivano alle aziende edili, che di conseguenza avranno meno liquidità.

Già in presenza delle bozze le associazioni di categoria protestavano: "Auspicavamo - la protesta di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa – che finalmente in questa legge di bilancio la ritenuta dell'8% sui bonifici venisse almeno ridotta, se non addirittura eliminata, come sollecitiamo ormai da anni. Si tratta di una misura che aumenta i crediti vantati verso il fisco da parte delle imprese delle costruzioni e dell'impiantistica". Ora, l'aumento è confermato: i bonifici per i bonus edilizi costeranno di più.

Se il taglio delle tasse per i lavoratori dipendenti è una delle misure più popolari ci sono altri dettagli decisamente passati in secondo piano ma non meno importanti. Eccoli qui in ordine nello speciale di Today.it sulla Manovra 2024.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp