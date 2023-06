Btp Valore da record: ordini per oltre 18 miliardi

Tutti pazzi per il Btp Valore che sin dal primo giorno di collocamento ha suscitato un grande interesse da parte degli investitori. Il nuovo titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori ha raccolto in totale ordini per 18,19 miliardi di euro, un vero e proprio record. Si tratta del dato più elevato mai registrato nelle emissioni retail, quelle dedicate ai risparmiatori individuali. Come mai il Btp Valore ha riscontrato così tanto successo?

Doppio record per il Btp Valore

Tra i piccoli investitori c’è una gran voglia di investire in titoli di Stato, soprattutto nel Btp Valore, per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione sui soldi fermi sul conto corrente. Dopo il gran successo del Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione, fa il pieno di ordini anche il Btp Valore, il nuovo bond emesso dal ministero dell’Economia riservato ai piccoli risparmiatori.

Nel primo giorno di collocamento il Btp Valore ha raccolto ordini per 5,43 miliardi di euro, con un numero di contratti mai visto prima nel giorno di emissione, per poi segnare altri record nelle giornate successive. Il collocamento del nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori individuali, iniziato il 5 giugno scorso, chiude così con una raccolta pari a 18,19 miliardi di euro (18.191.090 secondo i dati ufficiali), una cifra mai vista prima. Nell’ultimo giorno sono stati raccolti 1,12 miliardi per 44.548 contratti.

Il Btp Valore segna però anche un altro record, quello per numero di contratti sottoscritti, pari a 654.675, il più elevato di sempre in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori.

Perché è stato un successo

Il bond avrà una durata di 4 anni e garantirà rendimenti fissi crescenti nel tempo, ma soprattutto un maxi premio fedeltà finale per chi deciderà di tenere il titolo fino a scadenza (qui tutte le informazioni e il confronto con gli altri titoli di Stato). Confermati i tassi minimi garantiti comunicati il 1 giugno:

3,25% per il 1° e 2° anno;

4,00% per il 3° e 4° anno.

Ai sottoscrittori che manterranno il titolo di Stato per tutta la durata dei 4 anni verrà garantito un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%.

In un contesto inflazionistico così importate, dominato da una forte incertezza geopolitica ed economica, l’investimento in titoli di Stato sembra essere al momento la soluzione più convincente per i piccoli risparmiatori. I titoli di Stato oltre a garantire il capitale investito permettono di contrastare l’erosione dell’inflazione sui conti corrente, garantendo rendimenti sicuri nel tempo.

