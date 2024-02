Ferrari: 6 miliardi di ricavi e 13mila auto consegnate nel 2023. E arriva Hamilton

Sul rosso Ferrari il sole non tramonta mai. E rende splendente anche il bilancio 2023, che si è chiuso con un fatturato che sfiora i 6 miliardi di euro e utili netti per 1,25 miliardi, in crescita di un corposo 34% rispetto al 2022. Per la precisione i ricavi sono stati pari a 5,97 miliardi di euro, in crescita del 17% ma a fronte solo di consegne totali salite del 3% a 13.663 unità. Questo vuol dire che nel 2023 è stata soprattutto la crescita dei prezzi delle auto consegnate a guidare l’aumento dei ricavi della società del gruppo Exor della famiglia Elkann-Agnelli.

In calo le consegne di auto a fine 2023

In questo quadro decisamente positivo l’unica nota stonata è rappresentata dal calo del 2% delle consegne nel quarto trimestre dell’anno appena chiuso. Che è stato più debole della media dell’intero anno per risultati. All’annuncio dei numeri il titolo in Borsa ha iniziato a correre con rialzi superiori al 4 per cento.

Ferrari: nel 2024 fatturato a 6,4 miliardi

Nonostante il rallentamento dell’ultimo trimestre ciò la società ha una previsione decisamente positiva per il 2024, che vede un target di fatturato fissato a 6,4 miliardi di euro, ovvero circa il 7% superiore ai ricavi 2023. “I risultati record del 2023, le ambizioni che abbiamo per il 2024 e l'eccezionale visibilità sul nostro portafoglio ordini ci permettono di guardare con rafforzata fiducia alla fascia alta dei target 2026” ha specificato l’amministratore delegato della società emiliana Benedetto Vigna.

I risultati di bilancio record non sono però l’unica notizia che infiamma la Rossa. Un’altra indiscrezione è stata confermata dopo i primissimi rumour partiti qualche giorno fa: l'arrivo a Maranello del sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton a partire dal 2025. Una conferma che non si tratti di semplici speculazioni è arrivata dall’Inghilterra, dove ha sede la squadra corse della Mercedes, che ha convocato una riunione di vertice per comprendere meglio la situazione in caso di rottura del pilota con la squadra che lo ha ospitato negli ultimi, vittoriosi, anni. Poi, più tardi, il comunicato ufficiale di Maranello che conferma l'arrivo dell'inglese.