Naspi, fino a 1.000 euro in più per l'assegno di disoccupazione

Assegni Inps più pesanti nel 2024 per chi perde il lavoro. I titolari delle indennità di disoccupazione Naspi, Dis-Coll e similari otterranno fino a mille euro in più all’anno grazie alla rivalutazione Istat basata sul tasso di inflazione 2023. Vediamo insieme come cambiano gli importi dei sussidi di disoccupazione nel 2024.

Assegno di disoccupazione: arriva la rivalutazione del 5,7 per cento

Novità importanti per chi ha perso il lavoro. Nella circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 l’Inps ha comunicato gli importi massimi sui quali andranno calcolati i trattamenti Naspi, Dis-Coll e similari. Gli assegni di disoccupazione relativi al 2024, infatti, vanno adeguati all’indice finale dei prezzi al consumo relativo al 2023, certificato dall’Istat in crescita del 5,7 per cento. Gli aumenti scatteranno solo per le indennità liquidate quest’anno.

Naspi 2024: quasi 80 euro in più al mese

A quanto ammontano gli aumenti degli assegni di disoccupazione nel 2024 per effetto della rivalutazione Istat? Prima di tutto bisogna ricordare che fino a una certa soglia massima di retribuzione al titolare della Naspi spetta il 75 per cento dello stipendio medio che percepiva prima della disoccupazione. Superata questa soglia si passa a ricevere il 25 per cento fino al raggiungimento del massimo mensile fissato dall’Inps.

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha comunicato che la retribuzione massima da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione Naspi per il 2024 è pari a 1.425,21 euro (1.352,19 nel 2023). L’importo massimo mensile di detta indennità invece non può in ogni caso superare 1.550,42 euro (1.470,99 nel 2023). Lo stesso vale per i titolari di Dis-Coll, ovvero per i lavoratori co.co.co che perdono il lavoro.

Assegni di disoccupazione 2024: quasi mille euro in più all'anno

Con questa circolare l'Inps ha stabilito che nel 2024 fino alla soglia di 1.425,21 euro verrà riconosciuto un assegno di circa 1.069 euro al mese (1.014 nel 2023). Facendo i calcoli sull’importo massimo mensile dell’indennità si ottengono quasi 80 euro in più al mese rispetto al 2023, 79,43 euro per essere precisi, per un totale di 953,16 euro in più all’anno.

Per i titolari di disoccupazione agricola l'importo massimo per l'assegno sarà di circa 1.321,53 euro al mese mentre il sussidio per la cassa integrazione supererà i 1.310 euro netti.