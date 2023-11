Pensioni 2024, quando arrivano i pagamenti? Il calendario mese per mese

Il prossimo anno inizierà con una bella sorpresa per i pensionati italiani, che vedranno i loro importi mensili crescere al pari dell’inflazione. Ma quando verranno effettuati i pagamenti delle pensioni nel 2024?

Quando arrivano le pensioni

Il calendario, in assenza di colpi di scena, dovrebbe continuare a seguire le regole ormai note, ossia il pagamento nel primo giorno bancabile del mese, per tutte e 12 le mensilità. Ma non sempre il 1° del mese coincide con un giorno lavorativo, anzi, esistono diversi casi in cui questo cade nel fine settimana o in concomitanza con una festività. Quando questo avviene la regola è semplice: il pagamento slitta al giorno successivo o al primo utile. Inoltre, ricordiamo che i pagamenti potrebbero differire tra chi riceve la pensione sul conto corrente bancario e i clienti di Poste italiane: le banche sono aperte soltanto fino al venerdì, mentre gli uffici postali anche il sabato mattina. Per questo motivo, nel caso in cui il primo giorno bancabile sia un sabato, i clienti di Poste avranno la loro pensione in leggero anticipo.

Pagamenti, il calendario 2024

L’anno inizia subito con una singolarità. Il 1° gennaio, Capodanno, è festivo e il primo giorno bancabile sarebbe martedì 2 gennaio ma, soltanto in questa occasione, i pagamenti avverranno il secondo giorno disponibile, ossia mercoledì 3 gennaio 2024. Il piccolo ritardo è necessario per dare all’Inps il tempo necessario ad aggiornare tutti i sistemi informatici. Nessuna attesa nei mesi successi. Le pensioni di febbraio verranno erogate giovedì 1°, poi venerdì 1° marzo per la terza mensilità e lunedì 1° aprile per la quarta. Il secondo slittamento dell’anno è un altro “classico”: il 1° maggio, a Festa dei lavoratori. Nel 2024 le pensioni di maggio verranno pagate giovedì 2.

A giugno ci sarà la prima discrepanza tra banca e posta. Per i possessori di un conto postale la pensione arriverà sabato 1° giugno, mentre chi la riceve su un conto bancario dovrà attendere fino a lunedì 3 giugno. Il mese successivo le pensioni verranno erogate per tutti lunedì 1° luglio, così come ad agosto, con i pagamenti previsti per giovedì 1. Il 1° settembre 2024 è una domenica: in questo caso slitta tutto a lunedì 2 settembre 2024. La decima mensilità arriverà invece martedì 1° ottobre 2024. Particolare il caso di novembre. Il 1° è Ognissanti ed è venerdì: per questo motivo, per le Poste i pagamenti scatteranno sabato 2, mentre per le banche sarà necessario attendere lunedì 4 novembre. Piccola attesa anche per l’ultima mensilità dell’anno. Il 1° dicembre è domenica, quindi slitterà tutto a lunedì 2 dicembre. Per comodità, ecco il riassunto delle date:

Gennaio: mercoledì 3 gennaio 2024;

Febbraio: giovedì 1° febbraio 2024;

Marzo: venerdì 1° marzo 2024;

Aprile: lunedì 1° aprile 2024;

Maggio: giovedì 2 maggio 2024;

Giugno: sabato 2 giugno 2024 (Poste) – lunedì 3 giugno 2024 (banche);

Luglio: lunedì 1° luglio 2024;

Agosto: giovedì 1° agosto 2024;

Settembre: lunedì 2 settembre 2024;

Ottobre: martedì 1° ottobre 2024;

Novembre: sabato 2 novembre 2024 (Poste) – lunedì 4 novembre 2024 (banche);

Dicembre: lunedì 2 dicembre 2024.

Ricordiamo che Poste Italiane continuerà a fornire, mese per mese, il calendario suddiviso in ordine alfabetico per i pensionati che preferiscono ritirare la pensione direttamente presso gli uffici postali. Una norma introdotta durante la pandemia e divenuta poi consuetudine, per evitare affollamenti e lunghe file alle Poste. Solitamente il calendario viene suddiviso in quattro giornate in ordine alfabetico: dalla A alla C, dalla D alla K, Dalla L alla P, e dalla Q alla Z. Infine, per essere sempre aggiornati sulla propria pensione e sugli importi mensili, è consigliabile accedere all’area privata del sito dell’Inps attraverso le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

Continua a leggere su Today.it...