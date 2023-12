Price cap: via libera alla proroga del tetto al prezzo del gas

I ministri Ue hanno deciso di prorogare di un anno, e dunque fino al 31 dicembre 2024, il regolamento d'emergenza sull'energia che include anche il price cap sul tetto del gas.

Il price cap scatta se i prezzi del gas scambiato al Ttf di Amsterdam (l'indice di riferimento per il gas del blocco) superano i 180 euro per megawattora per tre giorni lavorativi e se la differenza di prezzo con il gas naturale liquefatto sui mercati globali supera i 35 euro per megawattora.

A confermare la proroga del price cap è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Come Mase e come governo - spiega - abbiamo sostenuto il prolungamento del suo periodo di applicazione: nel corso del 2023 ha rappresentato, sui mercati del gas, uno strumento deterrente utile per scongiurare rischi speculativi, aumentando la resilienza e la stabilità dei sistemi energetici del Continente".

Intanto sul mercato di Amsterdam il costo del gas è in calo di quasi l'otto per cento e si attesta di poco sopra i 32,5 euro a Megawattora, uno dei valori più bassi degli ultimi due anni. "A nome del nostro Paese, che ne era stato il promotore - ha detto ancora il ministro - abbiamo chiesto e ottenuto il rinnovo per un anno della clausola sul tetto al prezzo del gas: i prezzi odierni non sono quelli di un anno fa, ma le tensioni restano e dobbiamo tenere sempre attivi i nostri meccanismi di difesa". Oltre al price cap, tra le misure introdotte a dicembre 2022 e oggetto di rinnovo ci sono anche gli acquisti congiunti e le autorizzazioni accelerate per le rinnovabili.