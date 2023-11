Sgravio per mamme con 2 figli passa da 3 a 1 anno. Schlein: "Meloni colpisce le donne"

Ritocchini dell’ultim’ora alla manovra 2024: passa da 3 a 1 anno il periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli previsto nella legge di bilancio. La segretaria Pd Elly Schlein attacca il governo: "Meloni colpisce le donne, non le aiuta".

Il governo ha deciso di modificare l’articolo della manovra 2024 sullo sgravio contributivo (al 100% fino a 3mila euro e fino al decimo anno di età del figlio più piccolo) per le mamme con due figli. A cambiare sarà la durata: fino al 31 dicembre 2024 e non più fino al 2026. Lo prevede un’errata corrige inviata il 3 novembre dal governo in Senato. Invariato invece il periodo di decontribuzione previsto le mamme dipendenti a tempo indeterminato con tre figli fino al 18esimo anno di età del figlio, a tre anni.

Elly Schlein: "Meloni colpisce le donne, non le aiuta"

La modifica non sembra essere affatto piaciuta alla segretaria Pd Elly Schlein: "Meloni colpisce le donne, non le aiuta", ha dichiarato criticando il governo per aver ancora una volta "voltato le spalle alle donne nelle scelte che fa. Cosa fa il governo guidato per la prima volta da una premier donna? Colpisce le donne sulle pensioni e tradisce le promesse sui nidi".

"C'è una bella differenza tra la leadership femminile e femminista - ha tuonato poi la segretaria del Pd - . Sono diverse, e penso che la leadership femminile non basti e forse quello che stiamo vedendo al governo ne è la dimostrazione, perché non ce ne facciamo niente di una premier donna se non si batte tutti i giorni per portare con sè le altre donne, per migliorare la condizione di vita e di lavoro di tutte le altre donne del Paese". Poi l’affondo: "Non ci facciamo niente di una premier che non si porta dietro le altre donne", perché una leadership femminista, ha precisato, è quella che "si batte per migliorare la condizione di vita delle altre donne e vuole contribuire a una classe dirigente con tante donne".

