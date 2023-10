Il governo della "famiglia" alza l'Iva su assorbenti e pannolini

Doveva essere uno dei grandi cavalli di battaglia del governo Meloni, ma le nuove misure non vanno certo nella direzione di un maggiore incentivo alla natalità o di un supporto attivo alle famiglie. Come già preannunciato nei giorni scorsi, nella finanziaria il governo non conferma il taglio dell'Iva al 5% per assorbenti e prodotti per la prima infanzia che torneranno così a un'aliquota del 10%.

Parliamo di un grande ventaglio di articoli che comprendono: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, estratti di malto, preparazioni per l'alimentazione dei più piccoli (farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso).

Sale l'Iva anche per assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e della prima infanzia come coppette mestruali e pannolini per bambini.

L'imposta sul valore aggiunto sugli assorbenti (e sui prodotti della prima infanzia) era scesa dal 22% al 10% nel corso della legge finanziaria 2022: eravamo nel 2021 e c'era ancora in carica il governo Draghi.

L'aliquota era stata successivamente portata dal 10% al 5% dal governo attualmente in carica. Uno schema che ricalca quello di moltissimi altri paesi europei su quella che viene definita "tampon tax". Ma a conti fatti il taglio si è dimostrato un provvedimento "una tantum" e non strutturale.

Il dietrofront era del resto stata preannunciato da Giorgia Meloni che, nei giorni scorsi, aveva ribadito che "il taglio dell’Iva è stato nella stragrande maggioranza dei casi assorbito da aumenti di prezzo e quindi non penso che valga la pena di rinnovare la misura".

Resta il paradosso di un governo che (a parole) sostiene la famiglia e poi legifera in direzione contraria tornando sui suoi passi.

