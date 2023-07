I film da vedere al cinema questa settimana (20-26 luglio 2023)

Giovedì 20 luglio si torna in sala e non mancano le novità. Dall’atteso primo film live-action in assoluto di Barbie, interpretata da Margot Robbie – e Ryan Gosling nel ruolo di Ken – al giallo francese de Il mistero del profumo verde, fino alla storia di tentato riscatto de Il supplente e gli horror Piggy e La maledizione della Queen Mary. Scopriamo trame e trailer di tutti i nuovi titoli e cosa vedere al cinema questa settimana.

Barbie

Film di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling

Barbie vive nel fantastico mondo di Barbie Land, ma si rende conto di non essere altrettanto perfetta per quella dimensione. Espulsa, decide così di partire alla volta del mondo reale, e verrà affiancata da Ken, o meglio, uno dei Ken…

Dopo quasi 14 anni di trattative e ritardi vede la luce il primo film live-action sulla bambola più famosa e iconica del mondo dei giocattoli, interpretata da Margot Robbie. Accanto a lei Ryan Gosling; nel cast anche Emma Mackey, America Ferrera e Will Ferrell, in un film che gioca soprattutto sul contrasto, sempre con un pizzico d’ironia.

La maledizione della Queen Mary

di Gary Shore, con Alice Eve e Nell Hudson

Nel 1938 l’artista David Ratch stava attraversando l’oceano a bordo del famoso e lussuoso transatlantico Queen Mary quando venne preso da una furia omicida e uccise tutta la sua famiglia. Da quel giorno la Queen Mary è diventata una sorta di attrazione per turisti morbosi, che vogliono vivere i fantasmi del passato a bordo della nave. La famiglia Caulder non sa che presto il piccolo Lukas verrà colpito dalla maledizione, trasformando il loro lungo viaggio in un autentico incubo.

Un horror firmato da Gary Shore (regista di Dracula Untold del 2014) che utilizza ritmi drammatici nel raccontare un viaggio maledetto, a bordo di quella che probabilmente è la nave più famosa di sempre.

Piggy

di Carlota Pereda, con Carmen Machi e Laura Galán

Sara è un’adolescente continuamente bullizzata perché in sovrappeso. I suoi coetanei la prendono in giro, i genitori e il fratello non la aiutano perché non riescono a comprendere la sua situazione. Un giorno, tornando a casa dopo essere stata offesa da tre ragazze in piscina (che le hanno anche rubato i vestiti), trova proprio le tre giovani sanguinanti, rapite e chiuse in un furgone. A questo punto dovrebbe raccontare tutto alla polizia, ma il desiderio di vendetta prende il sopravvento…

Presentato come evento speciale ad Alice nella Città, nell’ambito della Festa del cinema di Roma 2022, Piggy inserisce il tema del body shaming in una vicenda killer. Carlotta Pereda espande un cortometraggio di successo per affrontare anche una forza come la sete di vendetta della protagonista.

Il supplente

di Diego Lerman, con Juan Minujín e Alfredo Castro

Lucio è uno scrittore in attesa di una cattedra universitaria che non arriva mai. Decide così di accettare l’incarico di supplente in un liceo della periferia di Buenos Aires, dove è cresciuto, frequentato soprattutto da ragazzi ai margini della società con storie familiari complesse. Qui riscopre l’amore per la letteratura e per l’insegnamento, legando tantissimo con i suoi studenti. Uno di loro, però, scatena uno scandalo per traffico di droga all’interno della scuola, e Lucio combatterà in prima linea per proteggere la sua classe da un problema che ha radici ben più profonde, nel quartiere e nelle istituzioni.

Presentato al Toronto International Film Festival 2022 e in concorso al San Sebastian Film Festival, (dove ha ricevuto il "Silver Shell" a Renata Lerman per la miglior attrice non protagonista), il supplente è soprattutto una storia delle periferie, di problemi e tematiche che le affossano senza concedere possibilità di riscatto sociale.

Il mistero del profumo verde

di Nicolas Pariser, con Vincent Lacoste e Sandrine Kiberlain

Un attore è stato avvelenato ed è morto nel bel mezzo di uno spettacolo della Comédie-Française. Il suo amico Martin, membro della troupe, diventa subito il primo indiziato come colpevole, e viene seguito sia dalla polizia che dalla Green Perfume, una misteriosa organizzazione che potrebbe essere il vero mandante dell'omicidio. Insieme alla fumettista Claire, Martin inizia a viaggiare per l’Europa e a indagare per scoprire di più sulla morte dell’amico.

Il film che ha chiuso la sezione Quinzaine des Realisateurs, presentato al Festival di Cannes 2022, è un giallo firmato da Nicolas Parisier (alla sua terza prova nel genere) che parte da un omicidio avvenuto letteralmente sotto i riflettori, condito da toni da commedia e thriller ben equilibrati, con qualche richiamo anche alla politica.