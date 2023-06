Le migliori serie (e film) di Zerocalcare da vedere prima di Questo mondo non mi renderà cattivo

Zerocalcare sta per tornare su Netflix con una nuova e attesissima serie animata, la seconda per Netflix dopo Strappare lungo i bordi. Parliamo di Questo mondo non mi renderà cattivo, un racconto in sei episodi che esplorerà il tema delle amicizie interrotte, delle ingiustizie e contraddizioni della vita e tutte le difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo. Per chi si approccia per la prima volta all'universo narrativo di questo fumettista italiano che ha saputo raccontare, con estrema chiarezza e carica emotiva, tutta una generazione di ragazzi alle prese con senso di inadeguatezza, paranoie e la paura di diventare adulti, prima di guardare la nuova serie Netflix scritta e disegnata da Michele Rech (vero nome di Zerocalcare) ci sono diversi titoli in cui addentrarsi per capire meglio il colorato e introspettivo mondo di Zerocalcare. Ecco allora i migliori film e serie da vedere prima di Questo mondo non mi renderà per capire meglio l'universo di questo straordinario fumettista romano e godersi a pieno il suo nuovo prodotto seriale.

La Profezia dell'Armadillo, il film

In concorso alla sezione Orizzonti della 75° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, La Profezia dell'Armadillo è il primo film di Zerocalcare, adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto di Michele Rech. Il film, del 2018, racconta la storia di Zerocalcare, un giovane fumettista di Rebibbia alle prese con una delle fasi più delicate della vita, l'ingresso nell'età adulta. Tra lavori saltuari e una passione per il disegno che "non può diventare lavoro" secondo gli standard della società contemporanea, Zero passa le sue giornate chiuso in casa a disegnare e farsi paranoie con la sua coscienza, rappresentata sotto le sembianze di un armadillo. La sua vita di periferia è caratterizzata dalle avventure con l'amico Secco, le visite alla madre e la solita routine da "nerd" ma è solo quando scoprirà che il suo primo amore, Camille, non c'è più inizierà a riprendere in mano la sua vita per capire cosa farne.

La Profezia dell'Armadillo è un ironico e profondo scorcio di una generazione di "emarginati" che fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro e a relazionarsi con una realtà troppo "fredda e distaccata" che non crede più nei sogni.

Il film è disponibile su Rai Play.

Rebibbia Quarantine, la serie online

Un altro titolo da guardare prima di Questo mondo non mi renderà cattivo è senza dubbio la divertentissima serie di corti animati Rebibbia Quarantine, presentata su La 7 a Propaganda Live e disponibile su You Tube, realizzata da Zerocalcare durante il lockdown dello scorso 2020. Un insieme di puntate animate che inquadrano, nella loro efficace semplicità, la quotidianità di milioni di italiani alle prese con una reclusione improvvisa e un virus pandemico che ha cambiato per sempre la vita delle persone in tutto il mondo.

Strappare lungo i bordi, la serie Netflix

E passiamo poi a Strappare lungo i bordi, la prima serie Netflix di Zerocalcare che si dimostra un piccolo capolavoro di introspezione che regala al pubblico quel conforto emotivo di cui aveva bisogno. Strappare lungo i bordi è una storia ambientata nel celebre universo narrativo di Zerocalcare e popolato dai suoi amati personaggi Zero, Armadillo, Sarah, Secco e Giulia. Zerocalcare è un giovane fumettista con una forte coscienza sociale rappresentata da un armadillo parlante che solo lui può vedere. Dopo aver perso di vista l'amica Giulia per più del solito, Zero decide di risolvere il mistero e scoprire dove è finita. La vita è come una sagoma da strappare lungo i bordi, ma a volte semplicemente sbagliamo qualcosa e da quel momento diventa sempre più difficile ottenere una forma decente. Ogni tanto stacchiamo pezzetti che avremmo dovuto conservare, ma se teniamo vicini i nostri cari e non li tradiamo, l'esistenza trova in qualche modo un suo senso anche se non con le fattezze che avevamo sognato. E quei frammenti mancanti che perdiamo per strada ci ricordano che non dobbiamo mai smettere di provare ad accettare noi stessi così come siamo.

Questo mondo non mi renderà cattivo, quando esce su Netflix

Questo mondo non mi renderà cattivo, l'ultimo lavoro Netflix di Zerocalcare in sei episodi, racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che sembra aleggiare su tutte le decisioni che i protagonisti si trovano a dover prendere nel corso della storia quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai. La serie debutterà su Netflix il 9 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.