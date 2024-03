Cassandra, tutto sulla miniserie thriller di Netlfix che diventerà la vostra fissazione

E se vi dicessimo che sta per arrivare su Netflix una nuova serie tv che diventerà la vostra fissazione? Parliamo di Cassandra, una miniserie tedesca di 6 episodi, mix perfetto di fantascienza e thriller che racconta la storia di una famiglia che si trasferisce in una casa intelligente gestita da un robot domestico e i cui ultimi inquilini sono morti in circostanze misteriose. Annunciata nel settembre 2023, Cassandra è scritta e diretta da Benjamin Gutsche (Der Antrag, All You Need) e prodotta da Eva Stadler e Christian Becker per Rat Pack Filmproduktion. Questa serie si unisce a un lungo filone di serie tedesche di grande qualità e prende ispirazioni da diversi titoli nel mondo sci-fi come Her, Ex Machina, Smart House.

Cassandra: la trama

Da quando i suoi proprietari sono morti in misteriose circostanze oltre cinquant'anni fa, la più vecchia smart home tedesca è rimasta vuota. Ma quando Samira e la sua famiglia si trasferiscono nella casa, l'assistente virtuale Cassandra si risveglia da un sonno durato decenni. Sviluppata negli anni '70 per prendersi cura di una famiglia e rimasta fuori servizio fin dalla morte dei precedenti inquilini, Cassandra ora sente di avere una seconda chance. Credendo di essere molto più di una fatina che tiene tutto in ordine, Cassandra presto si considera parte della famiglia e fa il possibile per non essere nuovamente emarginata con qualsiasi mezzo a disposizione.

Cassandra: chi c'è nel cast

Il cast di Cassandra è composto da:

Lavinia Wilson (Legal Affairs) - Cassandra

Mina Tander (Berlin Station) - Samira

Michael Klammer (The Teacher’s Lounge) - David

Franz Hartwig (Dark) - Horst

Mary Tölle (Vierwanderplus) - Juno

Joshua Kantara (The Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente) - Fynn

Elias Grünthal (Mega!) - Peter 16/17

Filip Schnack (Die Quellen des Bosen) - Steve

Cassandra: quando esce su Netflix

Cassandra debutterà su Netflix nel 2024.