Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 25 al 31 marzo 2024. Questa è una settimana ricca di nuove uscite, soprattutto sul fronte cinematografico. Questa settimana, infatti, vi proponiamo 3 film imperdibili su Netflix: Riposare in pace, sulla storia di un uomo che finge la sua morte, Vite Vendute, un film d'azione francese sulla storia di una squadra speciale che deve evitare una catastrofe e, infine, per tutti gli amanti del calcio e non solo: The Beautiful Game.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire tutto il meglio di Netflix in questa ultima settimana di marzo 2024.

Riposare in pace - film (27 marzo 2024)

Arriva un nuovo film argentino su Netflix, Riposare in pace, sulla storia di un uomo che finge la sua morte. Un padre di famiglia sommerso dai debiti decide di approfittare di una coincidenza e di un'imprevedibile situazione per sparire nel nulla. Spinto da una scoperta casuale e dopo aver vissuto per anni sotto falsa identità in un altro paese, l'uomo è colto dall'irresistibile tentazione di conoscere il destino dei suoi ex concittadini. La curiosità diventa ossessione: può una vita intera non lasciare più tracce ed essere dimenticata? Può una persona ricominciare tutto da capo senza voltarsi mai più indietro?

Vite Vendute - film (29 marzo 2024)

Se cercate un po' di adrenalina, allora non potete perdere Vite Vendute, il nuovo film d'azione francese sulla storia di una squadra speciale alle prese con una missione delicatissima. Un pozzo di petrolio prende fuoco in mezzo al deserto mettendo in pericolo le vite degli abitanti di un campo profughi vicino. La società che gestisce il pozzo invia alcuni esperti sul posto ma appare subito chiaro che per evitare la catastrofe l'unica soluzione è quella di far esplodere il pozzo con la nitroglicerina entro ventiquattr'ore. In cambio di un'ingente somma di denaro una squadra si mette in viaggio per trasportare a bordo di due camion 200 chili di esplosivo a 800 chilometri di distanza. La squadra ha meno di venti ore per raggiungere il pozzo petrolifero. Venti ore per attraversare zone ostili controllate da ribelli armati e campi minati a bordo di due camion carichi di nitroglicerina su terreni impervi! La corsa contro il tempo inizia.

The Beutiful Game - film (29 marzo 2024)

Passiamo al film sul calcio, The Beautiful Game. L'allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi Mal (Bill Nighy, Living, Questione di tempo) porta i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell'Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada. All'ultimo minuto decide di portare con sé Vinny (Micheal Ward, Empire of Light, The Book of Clarence), un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte della squadra. Realizzato con il sostegno dell'Homeless World Cup, The Beautiful Game è un film di seconde opportunità in cui squadre di senzatetto provenienti da tutto il mondo scoprono che tutte le strade portano a Roma e che tutto è in gioco.