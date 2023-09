Netflix farà una docu-serie su David Beckham

Netflix sta per lanciare una docu-serie su David Beckham. L'icona del calcio, infatti, sarà protagonista di un nuovo documentario in quattro parti, intitolato Beckham, dove racconterà la storia la sua vita, la sua carriera nel mondo del calcio, oltre che dettagli inediti sul matrimonio con Victoria Beckham e sul suo ruolo da papà. In Beckham, il premio Oscar Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green, The Cove - La baia dove muoiono i delfini) e il produttore premiato agli Oscar e agli Emmy John Battsek (Un giorno a settembre, Searching for Sugar Man, Winter on Fire) ottengono un accesso senza precedenti a David, a sua moglie Victoria, alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra. Il risultato è il ritratto intimo di un uomo, ma anche la cronaca dello sport nel periodo tardo moderno e della cultura delle celebrità. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da Beckham e quando la docu-serie uscirà su Netflix.

Beckham: cosa dobbiamo aspettarci

Beckham è una docuserie in quattro episodii che mostra i retroscena di una star del calcio mondiale e icona culturale. David Beckham è una delle figure più note del pianeta, tuttavia pochi lo conoscono veramente. Dagli umili inizi tra la classe operaia di East London, con la sua volontà e determinazione a vincere e tramite la battaglia per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, la storia di David è un susseguirsi di enormi alti e bassi. La serie ti farà vivere questa altalena di emozioni narrando la storia sorprendente, personale e definitiva di uno degli atleti più noti e discussi di tutti i tempi.

Il trailer di Beckham

Quando esce Beckham su Netflix

Beckham debutterà su Netflix il prossimo 4 ottobre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.