Eric: su Netflix arriva una miniserie thriller con Benedict Cumberbatch

Su Netflix arriva una nuova miniserie thriller con un protagonista d'eccezione, l'attore inglese Benedict Cumberbatch. Si intitola Eric ed è un thriller ambientato nella New York degli anni '80 scritto dal premio Emmy Abi Morgan e diretto da Lucy Forbes. Si tratta di una miniserie di 6 episodi piena di suspense pronta a tenere tutti incollati allo schermo. Ma scopriamo meglio la trama di questa serie e quando potremo vederla su Netflix.

Eric: la trama

Ambientata a New York negli anni '80, Eric è una nuova emozionante serie thriller di Abi Morgan che segue un padre alla disperata ricerca del figlio di nove anni scomparso una mattina mentre va a scuola. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini "Good Day Sunshine" fatica a superare la perdita del figlio Edgar e diventa sempre più angosciato e irascibile. Pieno d'odio verso se stesso e di sensi di colpa per la sparizione di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome ERIC, convinto che se ERIC apparirà in TV, Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento distruttivo di Vincent lo allontana dalla famiglia, dai colleghi di lavoro e dai detective che cercano di aiutarlo, sarà Eric, una conveniente illusione, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare il figlio a casa.

Eric: chi c'è nel cast

Il primo membro del cast a essere annunciato è stato Benedict Cumberbatch. L'attore inglese noto per i suoi ruoli di Sherlock, di Kahn nel reboot di Star Trek, di Dr. Strange nel film Marvel, di Roald Dahl ne La meravigliosa storia di Henry Sugar, ma anche per le sue performance indimenticabili come quella nel film Power of the Dog di Netflix, che gli è valsa la sua seconda nomination agli Oscar come migliore attore protagonista, torna su Netflix come attore principale della serie Eric dove interpreterà il personaggio di Vincent Sullivan e doppierà anche il personaggio di Eric nella versione originale dello show.

Oltre a lui, in Eric c'è Donald Sage Mackay, che interpreta Jerry. Ma anche: Gaby Hoffmann che ha ottenuto il ruolo di Cassie Anderson. Eric sarà il debutto ufficiale dell'attrice su Netflix; David Denman, che molti riconosceranno come Roy di The Office, è stato scelto per il ruolo di Matteo Cripp. Duman ha già recitato in due progetti Netflix, come Heartstrings e The Recruit. Dan Fogler, alias Jacob Kowalski dei film di Fantastic Beasts, interpreterà il ruolo di Lennie Wilson. Eric sarà il debutto su Netflix per Fogler. Clarke Peters interpreta il ruolo di George Lovett. L'attore di Wire ha recitato in una serie Netflix, The Irregulars.

Eric: quando esce su Netflix

La miniserie Eric arriva su Netflix il 30 maggio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.