Quando rivedremo Ginny e Georgia 3 su Netflix?

È passato poco più di un anno da quando usciva su Netflix il secondo capitolo di Ginny e Georgia, la serie che si ispira a Una mamma per amica e che ha da subito conquistato il pubblico della piattaforma di streaming. Era il 5 gennaio 2023 quando Ginny e Georgia 2 debuttava su Netflix continuando a raccontare l'evoluzione del rapporto di una mamma con sua figlia adolescente tra drammi e risvolti dark. Ma dopo l'uscita del capitolo 2 della serie Netflix con Brianne Howey, Antonia Gentry, cosa sappiamo sulla stagione 3? Quando esce Ginny e Georgia 3 su Netflix e a che punto sono le riprese? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che Ginny e Georgia è stata rinnovata per un terzo e un quarto capitolo di serie già a marzo 2023. Un doppio rinnovo che conferma il grande successo di questa serie che ha saputo toccare le corde giuste del pubblico di tutto il mondo.

Ginny & Georgia has been renewed for Season 3 — and Season 4! pic.twitter.com/mPXSEFA0o9