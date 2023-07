Il Gattopardo, svelate le prime immagini della serie Netflix con Benedetta Porcaroli e Kim Rossi Stuart

Il Gattopardo, ispirato al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è una delle serie Netflix più attese della prossima stagione. Il romanzo, diventato uno dei classici della letteratura italiana, sarà adattato in chiave seriale con un cast stellare e sei episodi pronti a raccontare una storia epica con uno sguardo su svariati temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Il Gattopardo e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme dando uno sguardo alle prime immagini del backstage della serie che Netflix ha appena svelato in esclusiva.

Il Gattopardo: la trama

Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta.

Chi c'è nel cast de Il Gattopardo

Il cast de Il Gattopardo è composto da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassell e Saul Nanni.

Il Gattopardo, le prime immagini della serie Netflix

Quando esce Il Gattopardo su Netflix

Il Gattopardo debutterà prossimamente su Netflix in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.