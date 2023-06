Rebel Moon, tutto sul nuovo e attesissimo film Netflix di Zack Snyder

Uno dei registi più iconici e visionari del mondo del cinema, Zack Snyder, nome dietro i successi di Watchman, 300, L'uomo d'acciaio, L'arma dei morti viventi e il recente successo Netflix, Army of the Dead, sta per tornare sulla piattaforma di streaming con un nuovo e attesissimo film, Rebel Moon. Si tratta di una saga fantascientifica, divisa in due parti ideata e diretta da lui con una sceneggiatura realizzata con la collaborazione di Kurt Johnstad e Shay Hatten e una produzione a cura di Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller. Questo film, tra i titoli Netflix più attesi del 2023, è pronto a portare in scena una storia avvincente ambientata in una galassia immaginaria ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa aspettarci, buttare un occhio alle prime immagini dal set e scoprire quando, Rebel Moon, debutterà su Netflix.

Qual è la trama di Rebel Moon

Rebel Moon è un racconto epico in due parti di genere fantascientifico. La storia è quella di una colonia che vive in modo pacifico ai margini di una galassia e che viene all'imrprovviso minacciata dall'esercito di una forza dominante e dovrà lottare per la sopravvivenza guidata da Kora una sconosciuta che li aiuterà a difendersi. Così Kora crea un piccolo gruppo di combattenti per una lotta che sembra impossibile. Così si avvia una guerra per salvare il destino di una galassia e allo stesso tempo nasce un gruppo di nuovi eroi.

Chi c'è nel cast di Rebel Moon

Il cast di Rebel Moon vede la presenza di Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Ed Skrein, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam e Anthony Hopkins nella voce di Jimmy. Oltre a loro ci sono anche Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, E. Duffy Cary Elwes, Rhian Rees, Jena Malone, Sky Yang, Corey Stoll e Charlotte Maggi.

Quando esce Rebel Moon su Netflix

Rebel Moon debutterà su Netflix il prossimo 22 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.