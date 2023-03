The Night Agent è stata rinnovata per una seconda stagione

The Night Agent 2 ci sarà! Arriva, dopo solo una settimana dal suo debutto, l'annuncio del rinnovo dello spy thriller tratto dal romanzo di Matthew Quirk per un nuovo capitolo. Una notizia che arriva dopo che The Night Agent si è aggiudicata il titolo di terza serie più vista di sempre su Netflix nella prima settimana dalla sua uscita con un totale, finora, di 168,710,000 ore di visualizzazione e che farà molto piacere a tutti quelli che hanno amato queste serie. Ma cosa sappiamo finora sulla seconda stagione di questo thriller d'azione che sta conquistando tutti? E quando uscirà su Netflix il suo secondo capitolo? Scopriamolo insieme.

La trama di The Night Agent

The Ngiht Agent è una sofisticata serie thriller d'azione incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Cosa possiamo aspettarci da The Night Agent 2

(Spoiler)

The Night Agent 2 inzierà da dove la serie è stata interrotta alla fine della prima stagione. Senza dubbio ci saranno nuovi misteri da svelare e nuove avventure per Peter che adesso è diventato un night agent e sarà sicuramente coinvolto in nuovi segreti. Inoltre verrà approfondita la sua nuova relazione con Rose che potrebbe portare a nuovi interessanti sviluppi.

Quando esce The Night Agent 2 su Netflix

La seconda stagione di The Night Agent debutterà su Netflix presumibilmente nel 2024.