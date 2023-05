A che punto siamo con la seconda stagione di The Sandman? Ci aggiorna Neil Gaiman

The Sandman è uno dei capolavori di Netflix dello sorso anno e da quando è stata confermata la sua seconda stagione, questa serie ispirata ai fumetti di Neil Gaiman, non ha più fatto parlare di sé lasciando i fan in attesa di nuove informazioni sul capitolo due della serie che racconta la storia del re dei sogni, Morfeo e della sua famiglia di eterni. Ma a che punto siamo con le riprese di The Sandman 2 e quando debutterà su Netflix la nuova stagione di questa apprezzatissima serie fantasy? A darci qualche piccolo indizio sul nuovo capitolo di The Sandman è proprio Neil Gaiman, l'autore del fumetto da cui è tratta la serie e consulente per l'adattamento seriale di Netflix. Gaiman, infatti, in risposta a un fan che gli chiedeva su Tumblr un aggiornamento su The Sandman 2, ha specificato quanto manca al suo debutto su Netflix e a che punto siamo con la scrittura e le riprese dei nuovi episodi della serie Netflix.

"I copioni di The Sandman 2 sono stati scritti - ha confermato Neil Gaiman -. Stiamo facendo il casting per il primo episodio che gireremo. Le scenografie sono in fase di progettazione".

Da queste parole possiamo dedurre che The Sandman 2 è attalmente in fase di sviluppo e lo script dei nuovi episodi è già stato scritto nella sua interezza. Inoltre, l'interprete di Desiderio, Mason Alexander Park, ha fatto riferimenti ai nuovi episodi di The Sandman 2 dicendo che arriveranno in "modo davvero fantastico".

Tutte le novità di The Sandman 2 e l'arrivo di Delirio

Tra le grandi novità della seonda stagione di The Sandman c'è l'arrivo di un nuovo personaggio principale, Delirio, il più giovane degli "eterni" e membro della famiglia insieme anche a Sogno, Morte, i gemelli Desiderio e Disperazione, Distruzione e Destino. Delirio, nei fumetti, è raffigurato come una giovane donna dai capelli colorati e dai vestiti rovinati addosso. Il suo carattere? Molto volubile spaziando tra allucinazioni, psicosi e sanità mentale.

Quando esce The Sandman 2 su Netflix

I nuovi episodi di The Sandman 2 potrebbero debuttare su Netflix tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.