Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Siamo arrivati alla settimana di Pasqua: se avete qualche giorno di vacanza e volete già sapere cosa guardare su Prime Video nei momenti liberi, qui vi suggeriamo alcuni titoli tra ultime uscite e contenuti in scadenza.

Partendo dalle novità, e rimanendo in tema pasquale, vi segnaliamo l'uscita della serie tv cristiana The Baxters: diventerà un fenomeno di culto come Seventh Heaven? Staremo a vedere. E sempre in argomento, Venerdì Santo in catalogo si aggiunge Santocielo di Ficarra & Picone.

Passiamo ai titoli in scadenza, dove non c'è niente in tema ma vi proponiamo una selezione di film estremamente vari: da Vicini di casa a Easy girl, da RoboCop (il remake del 2014) a Il signore dello zoo e infine a Cleaner. A voi la scelta e buona settimana!

The Baxters (serie tv Original genere: drammatico) - data di uscita 28 marzo

Basato sulla serie di libri best-seller di Karen Kingsbury, The Baxters è un affascinante dramma familiare che segue Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti. La prima stagione di The Baxters è incentrata sulla figlia di Elizabeth e John, Kari, che apprende la scioccante verità che il marito professore, Tim, ha avuto una relazione segreta con uno dei suoi studenti universitari. Mentre la sua relazione viene messa alla prova, Kari cerca conforto nella fede e nella sua famiglia per capire se l'amore è veramente una scelta e se il suo matrimonio può essere salvato. In questo percorso profondamente commovente basato sulla fede, i Baxter devono riunirsi come una famiglia per lavorare attraverso le sfide della vita.

Santocielo (film 2023) - data di uscita 29 marzo

In Paradiso decidono di inviare sulla Terra un nuovo Messia. A fare l’Annunciazione e ad insufflare nel grembo della nuova Madonna il nuovo Messia viene inviato Aristide (Valentino Picone). Ma questi per errore finisce per “ingravidare” non la prescelta ma tale Nicola Balistreri (Salvo Ficarra), un professore bigotto e ossessionato dal giudizio altrui.

Vicini di casa (film 2022) - data di scadenza 31 marzo

Giulio e Federica stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore, una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso rumorosa. I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti...

Easy girl (film 2011) - data di scadenza 31 marzo

Acclamatissimo dalla critica, questo racconto di pettegolezzi e reputazione narra la storia di Olive (Emma Stone), una liceale che vede la sua vita al di fuori dei riflettori cambiare dall’oggi al domani, quando decide di sfruttare i gossip della scuola per migliorare la sua posizione sociale. Ora le sue compagne di classe (Amanda Bynes, Aly Michalka) le stanno voltando le spalle.

RoboCop (film 2014) - data di scadenza 31 marzo

Detroit, 2028. Alex Murphy è un padre e un marito premuroso, oltre che un bravo poliziotto. Quando viene ferito gravemente in servizio, la multinazionale OmniCorp vede l'opportunità di creare un agente di polizia in parte uomo e in parte robot.

Il signore dello zoo (film 2011) - data di scadenza 31 marzo

Griffin, custode del Parco Zoo Franklin, è molto amato dagli animali, ma decide di cambiare lavoro per trovare una ragazza. Gli animali, spaventati, decidono di svelargli il loro segreto per convincerlo a rimanere: essi possono parlare! Insegneranno all'amico le regole del corteggiamento - stile animale...

Cleaner (film 2008) - data di scadenza 31 marzo

In seguito alla morte della moglie, un ex poliziotto si guadagna da vivere facendo le pulizie sui luoghi in cui sono stati commessi reati. Un giorno, dopo aver ripulito la scena di un crimine, si accorge che l'omicidio non è mai stato denunciato alla polizia, rendendosi complice dell'assassino.

