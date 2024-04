Fallout 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora e le ipotesi sul seguito della serie Prime Video

Avete iniziato a vedere Fallout, la serie tv Prime Video ispirata agli omonimi videogame? Vi è piaciuta come è piaciuta a noi? L'avete vista fino alla fine e avete risolto i vostri dubbi? Se avete risposto di sì a queste domande è probabile che a questo punto vi chiediate se e quando uscirà Fallout 2, e dunque mettiamo in ordine le informazioni e le ipotesi al momento disponibili.

Fallout 2 ci sarà?

Al momento non ci sono informazioni ufficiali circa un rinnovo da parte di Prime Video di Fallout. Tuttavia, da una parte è indubbio che il finale della stagione 1 accenni a un possibile seguito della storia, dall'altra è secondo noi probabile che, considerato il gradimento finora registrato, la serie sia confermata per una stagione 2.

Di cosa parlerebbe Fallout 2

Su questo gli storici appassionati dei videogiochi di ruolo di Fallout hanno le idee chiare: nell'ultima scena si vede chiaramente lo skyline di New Vegas, ovvero l'ambientazione principale di Fallout: New Vegas, gioco uscito nel 2010.

Bisogna però considerare che la prima stagione non ha adattato nessun gioco in particolare, presentando anzi personaggi inediti. Dunque, potrebbe anche darsi che Fallout 2 non sia l'adattamento specifico di Fallout: New Vegas.

Quando potrebbe uscire Fallout 2

Ancor più difficile del solito provare a ipotizzare una data di uscita di un'eventuale stagione 2, considerata la complessità della produzione e il perfezionismo di Jonathan Nolan e Lisa Joy, produttori della serie.

Se ci sarà una Fallout 2, secondo noi questa non uscirà prima della seconda metà del 2025, se non direttamente nel 2026.